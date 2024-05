Fedez e la nuova "fidanzata", cosa c'è dietro: perché il rapper lo ha annunciato proprio ora

Il nome di Fedez torna al centro delle cronache rosa dopo quelle che il caso Iovino aveva tinto di fosco. A sei giorni dalla notizia dell'accordo transattivo raggiunto tra il rapper e il personal trainer (che avrebbe rinunciato a eventuali azioni penali nei confronti del rapper dietro un presunto corrispettivo in denaro per i fatti accaduti nella notte tra il 21 e il 22 aprile), ecco arrivare un video che accende di nuovo un faro sulla vita mai davvero privata di Federico Leonardo Lucia.

Scisso definitivamente il connubio che per anni lo ha legato al cognome Ferragni, Fedez ha lasciato che lo smartphone di qualcuno lo riprendesse mano nella mano con una giovane ragazza durante il suo soggiorno nel Principato di Monaco, a conferma di un "auto-gossip" che lui stesso aveva pubblicato tra le sue storie Instagram: la foto della stessa giovane modella sullo yacht che lo ha ospitato in questi giorni. Nulla di strano se non fosse che la clip sull'apparente novità "sentimentale" del rapper arrivi proprio a ridosso della notizia dell'accordo con Iovino, diffusa a pochi giorni dalle dichiarazioni con cui il rapper negava di essere presente sul luogo dell'aggressione.

"Il tempismo della notizia"

"Non mi interessa il flirt di Fedez, ma il tempismo della notizia", osserva il giornalista Francesco Oggiano su Instagram che, ricostruendo tutta la vicenda - dal pestaggio di Cristiano Iovino alle prime indiscrezioni sulla presenza di Fedez sul luogo dell'aggressione, dall'attacco alla stampa "colpevole" di occuparsi di lui e non di Gaza all'accordo economico con il personal trainer -, arriva alle ultime ore e al gossip che "non è stato rivelato da un paparazzo appostato dietro a un cespuglio", ma preannunciato tra le storie di lui con una foto che ha anticipato il video poi diventato virale sui social. La sensazione, dunque, è che Fedez non tenesse particolarmente alla segretezza della frequentazione con la giovane ragazza, dal momento che - nota sempre Oggiano - il Gp di Montecarlo è uno degli eventi più mondani esistenti, con più paparazzi al mondo e, dunque, il luogo meno indicato per tenere qualcosa di segreto.

Il dubbio è che Fedez abbia così inteso spostare l'attenzione dalla cronaca giudiziaria che lo vede coinvolto nel caso Iovino (oggi, infatti, nonostante l'accordo transattivo tra i due, rimane in piedi l'indagine per rissa per cui si può procedere d'ufficio e da cui potrebbero emergere nuovi elementi a carico del rapper) a quella inerente la propria sfera personale, ferma al passato ricco di racconti casalinghi di una vita brandizzata Ferragnez e riattivata ora in un'assolata domenica a Montecarlo. La storia Instagram di Selvaggia Lucarelli arriva a ridosso del video del "flirt" di Fedez: "Quando c'è un problema reputazionale la soluzione (per il solito) è sposatre l'attenzione e finire sui giornali per altro (beneficenza o gossip, che importa). Ed è qui che andrebbe ignorato. E invece." scrive l'autrice del libro Il Vaso di Pandoro. Ascesa e caduta dei Ferragnez che ha scoperchiato il sistema di una coppia ormai definitivamente ex.