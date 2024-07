Fedez non si accorge dei fotografi: effusioni in piscina con un'altra ragazza mora

Sembra voler recuperare il tempo perso Fedez, o almeno questa è l'impressione dei fotografi presenti in Puglia, dove il rapper ha trascorso alcuni giorni di vacanza. Dopo anni di matrimonio con l'influencer Chiara Ferragni, con cui ha avuto i figli Vittoria e Leone, oggi il rapper si dedica a momenti spensierati con amici e soprattutto si mostra circondato da ragazze.

Dopo Garance Authie, la giovane modella francese con cui ha trascorso le ultime settimane mano nella mano, oggi il cantante viene pizzicato nel bel mezzo di effusioni insieme a una misteriosa moretta. Location è un resort pugliese, dove il cantante si trova insieme al suo staff e a Emis Killa, il collega con cui ha lanciato quest'estate la hit "Sexy Shop". Tra un pranzo e qualche tiro al pallone, a un certo punto Fedez si alza e raggiunge la misteriosa ragazza sdraiandosi sopra di lei. Pelle a pelle i due si abbracciano per un po' e lei sorride. Poi sembrano persino a scambiarsi un bacio, ma i rami degli alberi impediscono agli obiettivi dei fotografi di riprendere nitidamente l'immagine. Non conosciamo però l'identità della bella moretta, che al momento resta top secret.

"Farfallone amoroso" titola il settimanale Chi, non a torto. Solamente ieri pomeriggio aveva fatto molto parlare un video pubblicato dalla giovane Garance, ovvero la presunta nuova fiamma ufficiale, in cui la modella sembrava lanciare una frecciatina a Chiara Ferragni... Intanto i rumors parlano di nuovi amori anche per Ferragni: non solo il giovane Andrea Biscotti, a farle girare la testa sarebbe un uomo più maturo di lei.