Fedez passa la notte con la nuova fidanzata: le foto bomba (a casa di lui)

È abbastanza chiaro che Fedez ha tutto l'interesse a confermare la relazione con Garance Authiè, la giovane modella francese con cui anche ieri sera ha trascorso la notte. Dopo le primo foto scattate ai due al Gran Premio di Monaco, a Montecarlo, adesso è proprio il rapper a mostrarsi insieme alla ventenne.

Tutto è cominciato nella serata di ieri, quando i follower più attenti hanno notato le mani di una donna nelle Instagram Stories immortalate dal rapper all'interno del suo nuovo appartamento. È bastato un dettaglio: la "misteriosa" ragazza indossava lo stesso smalto e gli stessi anelli con cui Garance si era immortalata poco prima sul suo profilo. Poi la conferma ufficiale: nella notte entrambi hanno pubblicato una foto dallo stesso locale vicino al duomo di Milano, a voler confermare che hanno trascorso la cena insieme e, con ogni probabilità, anche il dopo cena.

Fedez non si sta facendo alcun problema a raccontare la sua nuova vita da single, che anzi viene descritta da lui stesso come una vera e propria rinascita. Proprio ieri ha raccontato che quella con Chiara Ferragni, sposata nel 2018 e da cui sono nati i due figli Vittoria e Leone, era una "relazione tossica" e che non ha "mai sopportato l'ambiente" intorno all'influencer. Lei intanto evita commenti e in questo weekend vola a Forte dei Marmi per un finesettimana coi bambini.

Ma chi è Garance? Classe 2004, Garance Authié ha iniziato a fare la modella da bambina, quando aveva solo anni posò per il primo servizio fotografico. Durante il Festival di Cannes è stata impegnata con alcuni fashion show andati in scena in contemporanea con il Festival del cinema francese. Nel privato ama la danza e l'equitazione. In quanto alla sua carriera, sta coltivando anche una strada alternativa alla moda: su Linkedin scrive di essere iscritta alla IE Business School di Madrid, con specializzazione in management e finanza.