"Fedez avvinghiato a una nuova ragazza", il video

Continua l'estate da single di Fedez. In questi giorni si è rilassato, ma si è anche divertito, in Sardegna (da poche ore invece è a Saint-Tropez) con un gruppo di amici. Proprio nella villa in cui ha soggiornato si è fatto arrivare il suo ultimo acquisto di lusso: una collana con 23 diamanti e smeraldi arancioni e gialli.

Tra un tuffo in piscina e alcune coccole al suo cane, Silvio, Fedez però è anche uscito per fare serata. Gabriele Parpiglia è entrato in possesso di due video che mostrano il rapper nella discoteca Ritual, a Baja Sardinia, in provincia di Sassari. Federico non era solo, nel video assicura Parpiglia era "avvinghiato a una nuova ragazza". Erano circa le "4:06" e lui era "dietro alla consolle". Dopo i flirt con Garance Aauthié e Sveva Magatti adesso il cantante avrebbe una iniziato una nuova frequentazione. Chiara Ferragni intanto è in Toscana, a Forte dei Marmi, insieme ai figli, Leone e Vittoria, e al suo fidato gruppo di amici.