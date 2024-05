Fedez beccato con un'altra: cosa le dice all'orecchio, il video. Chi è Ludovica

La vera notizia del release party del nuovo album di Capo Plaza, Ferite, è un video in cui Fedez, reduce dalla separazione da Chiara Ferragni, viene pizzicato insieme a una ragazza bionda. Lei si chiamerebbe Ludovica Di Gresy. Immediata la reazione di Ferragni, che in questo momento si trova in viaggio in America insieme ad alcuni amici.

Ma andiamo con ordine. Ospite del party organizzato dal rapper Capo Plaza, Fedez viene immortalato in un video - poi postato su TikTok - mentre è appoggiato a un muro e fuma una sigaretta elettronica. Vicino a lui c'è una ragazza che balla, immortalata solo di spalle. A un certo punto lui la guarda e le dice: "Ci spostiamo? Oppure è troppo tardi?", parole in cui molti hanno voluto leggere un invito che il rapper ha fatto alla ragazza di appartarsi.

I fatti finiscono qui, poiché non sappiamo come è terminata la serata. A fare ipotesi è Leggo: secondo il sito finatti, lei lo avrebbe riaccompagnato a casa. Ma Dagospia smentisce e parla di un amaro due di picche recapitato al rapper.

Poco o nulla è dato sapere circa l'identità della ragazza. "Appartiene all'alta borghesia milanese" fa sapere il giornalista Giuseppe Candela, firma di Dagospia, mentre Leggo rivela che avrebbe una ventina d’anni, studentessa di moda all'istituto Marangoni di Milano.

Di fronte alla fuga di pettegolezzi Fedez fa ciò che fa ogniqualvolta in cui escono sui giornali notizie che non lo aggradano, ovvero: attacca la stampa. Nel pomeriggio di ieri l'artista milanese si è infatti scattato una fotografia allo specchio e ha scritto a corredo: "Foto per gli amici dell'informazione italiana da allegare agli articoli potenzialmente candidati al premio Pulitzer".

Intanto Chiara Ferragni, ex moglie del cantante, si trova in California, dove si sta godendo alcuni giorni di relax insieme ad alcuni amici storici. Un viaggio per provare a riemergere da un periodo complesso, segnato da difficoltà professionali e sentimentali al tempo stesso. E, proprio da qui, scrive un messaggio che sembra una bella frecciata all'ex. Tra le sue Instagram Stories pubblica infatti il video di due anziani che si tengono per mano e scrive: "Life goals", ovvero "Obiettivi di vita". Obiettivi che con Fedez evidentemente non è stato possibile portare a termine.