"Così Fedez sceglie le ragazze per le sue feste". Star di OnlyFans svela il suo ruolo nei party del rapper

Eventi patinati, scintillanti, con moltissime persone e soprattutto dove tutto, sembrano, divertirsi. L'ultimo, in ordine cronologico, 'happening' di questo tipo è stato il party di lancio di "Sexy Shop" il nuovo brano di Fedez ed Emis Killa. A svelare i retroscena del party una star di OnlyFans che era stata invitata per osservare un ruolo ben preciso. Lei si chiama Manuela La Cetacea, nome d'arte di Manuela Bassani, 26 anni e con 40mila 'fans' sulla piattaforma sulla quale è attiva dal 2019. Il suo nome, rivela, è nato dalle numerose prese in giro che le rivolgevano per il suo corpo: "Mi dicevano che ero una balena. E così l'ho trasformato nella mia forza".

"Erano diverse le ragazze di OnlyFans presenti al party, invitate esplicitamente come 'ragazze immagine'", ha svelato al settimanale Gente Manuela. Anche lei era presente al party, l'invito era arrivato da "una mia amica lì presente che organizzava l'evento e che si occupava di portare le ragazze immagine". Lei a sua volta ha portato altre ragazze: "Se servono ragazze carine me lo chiedono perché ho molti contatti nell'ambiente". Lei gira l'invito sulla chat Telegram, dove chiede che le venga mandato il profilo così che possa essere "approvato".

Alla domanda se quella fosse o meno una prassi diffusa Manuela risponde così: "Be' certo, se le ragazze scarseggiano a una festa succede che me lo chiedono. Chi fa OnlyFans poi è più propensa a essere una ragazza immagine in un contesto del genere". E con ragazza immagine si riferisce a chi "deve fare bella presenza, sei messa lì apposta. Tutto qui".

I requisiti e l'approvazione di Fedez e amici

Le ragazze dovevano essere "di bella presenza, con i tacchi, carine e con po' di follower. Età tra i 20 e i 25 anni". Nessuna delle donne che sono andate alla festa con lei sono state pagate: "Sono venute tutte gratis. Quando invece fai la comparsa nei videoclip allora magari ti pagano 50 o 100 euro". Per partecipare al party era necessaria l'approvazione da parte degli organizzatori "da quel che so di Fedez e dei suoi amici, tipo Taxi B che era alla festa con lui. Si mettono lì, guardano il profilo Instagram delle ragazze e dicono 'questa sì e questa no'".