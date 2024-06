"Fedez apre un canale OnlyFans, la notizia sostanzialmente è questa": l'annuncio arriva da Giuseppe Cruciani nel programma La Zanzara facendo riferimento ad alcuni messaggi WhatsApp ricevuti dal rapper. "Mi ha autorizzato a dirlo, eh", ha assicurato il conduttore radiofonico che poi ha mandato in onda i suoi messaggi audio.

"Ti devo dare una novità" dice il rapper. La risposta di Cruciani lascia intendere preoccupazione: " Brutte notizie? Cosa è successo?". "No no, niente di grave", la risposta: "Ho deciso di aprirmi un OnlyFans e volevo dirlo prima a te, so che ci tieni a queste cose. Lo dico prima a te che ai miei genitori". Pronta l'ironia di Cruciani "Ah meno male, pensavo mi volessi dire che avevi intenzione di scrivere un libro sulla Lucarelli. No no, OnlyFans va benissimo. Anzi, ora che ci penso. OnlyFans che vuol dire?". Fedez spiega così i motivi della scelta: "Ho chiuso una collaborazione con i ragazzi di OnlyFans in America e apro un canale - prosegue nell'audio accompagnato da una risata - Però fa ridere perché tutti mi consigliano che devo ripulirmi l'immagine e io 'tac' faccio il canale". Cruciani gli chiede se pubblicherà contenuti espliciti: "Ma no, niente sesso esplicito, a parte che molti negli Stati Uniti lo usano per parlare dei c....i loro, ma poi più in generale quando tutti ti dicono di fare una cosa, non so perché, ma a me viene voglia di fare l'esatto contrario".

Cos'è OnlyFans

OnlyFans è un social network che si differenzia dagli altri per le politiche non restrittive sui contenuti pubblicabili dai creator. Non è completamente gratuito, ma richiede la sottoscrizione di abbonamenti per poter visualizzare video e immagini realizzati dal proprio idolo. È anche popolare tra i creatori di contenuti per adulti.

La nuova vita di Fedez

Ufficializzata la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, Fedez ha iniziato un capitolo della sua vita totalmente nuovo anche per via del legame con la modella 20enne Garance Authiè. Dopo essere stato assente per qualche giorno dai social, è tornato con un post che ha confermato le indiscrezioni sui suoi problemi di salute e presentato il suo nuovo cane, Silvio, con cui condividerà l'appartamento dove ha scelto di vivere dopo la separazione dalla moglie.