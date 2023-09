Chiara Ferragni torna da Parigi per "un'emergenza", le voci su Fedez operato d'urgenza

Sono ore di apprensione per Fedez. Il rientro improvviso a Milano di Chiara Ferragni - che si trovava a Parigi per la settimana della moda - è stato il primo campanelo d'allarme. L'imprenditrice digitale ha condiviso ieri una foto tra le storie Instagram, mano nella mano con l'amica del cuore Chiara Biasi, ringraziandola per essere salita con lei sul primo volo per tornare a casa a causa di "un'emergenza". Nessun'altra parola in merito.

Il dubbio che si trattasse di qualcosa riguardo la sua famiglia, però, era forte. Più o meno nelle stesse ore Davide Marra, il conduttore di Muschio Selvaggio che fa coppia con Fedez da quando Luis Sal non fa più parte del podcast, ha aggiunto un altro tassello alla vicenda. In diretta su Twitch, MrMarra ha detto: "Comunque raga, mandate un abbraccio a Federico in chat e non dico altro". Che si riferisse a Fedez è stato fin da subito fuori dubbio, anche perché il marito di Chiara Ferragni lo scorso weekend era l'unico assente dal mega evento organizzato da Marracash, a Milano, a cui hanno partecipato i rapper più noti della scena italiana. Altri due puntini che si uniscono in un quadro che desta preoccupazione.

A chiudere il cerchio è Deianira Marzano, che pubblica su Instagram diverse segnalazioni ricevute su presunti problemi di salute di Fedez. Una in particolare parla di un intervento: "Fedez è stato operato per ulcere gastriche, è stato dimesso e ora sta bene - si legge nel messaggio, in cui viene esplicitamente chiesto all'influencer di oscurare il nome della fonte -. L'hanno operato d'urgenza per varie emorragie, però tutto ok al momento". Non c'è ovviamente nessuna conferma ufficiale e per il momento si parla solo di un'indiscrezione da prendere con le pinze, anche se l'assenza del rapper dai social nelle ultime 24 ore e il rientro improvviso di sua moglie fanno pensare che un fondo di verità possa esserci. La preoccupazione per Fedez - che un anno e mezzo fa si è sottoposto a un delicato intervento di rimozione del pancreas a causa di un tumore - è tanta, ma le ultime foto di Chiara a casa con i bambini, sorridente e sollevata, fanno pensare, e sperare, che se la notizia dell'operazione venisse confermata, l'epilogo sarebbe comunque positivo. E presto, sicuramente, sarà Fedez a raccontarlo.