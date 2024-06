Fedez e la foto con l'orologio costosissimo: la cifra è da capogiro

Sono circa 400.000 gli euro che servono per acquistare l'orologio che Federico Leonardo Lucia - in arte Fedez - ha mostrato in un paio di Instagram stories pubblicate da lui stesso nella giornata di ieri 27 giugno. Non che ci sia nulla di male, è logico. Ognuno può spendere i propri soldi come meglio crede. Ma anche questa, nei mesi del gossip estivo, è una notizia.

Di certo c'è che il rapper lo ha messo in bella mostra, specialmente nel primo scatto, quello in cui - presso un locale milanese - tiene in mano un calice di vino. In primo piano, il famigerato orologio. Si tratterebbe di un richard Mille Automatic, il cui prezzo di quello nuovo oscillerebbe intorno ai 400.000 euro. Basti pensare che online - "usato in ottima condizione " - se ne trovano a 364.403€. Ne esistono varie tipologie, in base alle quali il prezzo varia. Non è neanche la prima volta che il rapper mostra orologi tanto costosi, evidenemente ama collezionare pezzi di lusso.