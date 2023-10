Fedez: possibili dimissioni già oggi

Le condizioni di salute di Fedez sarebbero abbastanza buone da permettere le sue dimissioni già oggi dall'ospedale Fatebenefratelli di Milano. A comunicarlo è l'agenzia La Presse. Il rapper si trova lì ricoverato dalla scorsa settimana a causa di due ulcere che hanno provocato un’emorragia interna. I controlli sembrerebbero essere positivi e quindi il peggio sembrerebbe essere passato.

Già da ieri sembravano esserci buone speranze per una sua imminente dimissione e oggi la notizia sembrerebbe essere quasi confermata visto che gli ultimi esami, a cui Fedez è stato sottoposto costantemente, avrebbero dato esito positivo, quindi se continuasse a migliorare, come ha fatto nell'ultimo giorno, già nelle prossime ore potrebbe riabbracciare i suoi figli. Leone, il più grande dei suoi figli, è stato accompagnato da Chiara Ferragni, che non ha mai lasciato il marito da solo, in ospedale per fare visita al papà. Un incontro che non può non aver reso felice Federico.

Sul fronte lavorativo in molti poi si domandano se il rapper riuscirà ad essere presente ai live i X-Factor che inizieranno tra tre settimane, ma ovviamente al momento non è possibile fare previsioni.