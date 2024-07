Fedez in ospedale per un'emorragia interna: le parole per Chiara Ferragni

Fedez è stato ricoverato d'urgenza per un'emorragia interna. Non ci sono ulteriori notizie in merito alle sue condizioni di salute, ma la foto pubblicata dal rapper tra le storie Instagram rassicura i fan: le dita in segno di vittoria, sul letto dell'ospedale, con dei macchinari attaccati al petto.

"Sono tipo dj Khaled quando dice 'another one' ma con le emorragie interne" ha scritto, mentre nella storia successiva condivide il verso di una canzone scritta poco prima del malore, come ha rivelato questa mattina: "Pensare che l'ho scritta ieri notte". Le parole che mostra nello screenshot sono eloquenti e molto probabilmente rivolte a Chiara Ferragni: "Sbagli se pensi che non ho mai amato, per te avrei ucciso ma tu mi hai fermato, i buchi allo stomaco che mi son fatto per tutto lo schifo che ho accumulato". Infine ha ringraziato i medici: "Grazie di cuore ai dottori e gli infermieri del Policlinico di Milano che hanno trovato l'emorragia interna prima che fosse troppo tardi per fortuna".

Fedez, fa sapere l'Adnkronos Salute, è stato sottoposto in queste ore a una gastroscopia dopo una perdita di sangue e a una procedura per fermarla. Lo scorso settembre il rapper era stato ricoverato per una decina di giorni all'ospedale Fatebenefratelli di Milano, e operato, per un'emorragia interna causata da due ulcere. Il nuovo esame è stato effettuato sempre nel capoluogo lombardo, ma in un'altra struttura. Anche a giugno si erano rincorse voci su un altro ricovero, confermate dopo giorni da Fedez sempre con una foto.