Fedez dall'ospedale: "In questi momenti capisci che certe persone è meglio perderle"

Sono state ore di paura per Fedez, ricoverato al Policlinico di Milano per un'emorragia interna. Il rapper lo ha fatto sapere sui social, dove ha condiviso una foto dall'ospedale - sul letto, con le dita in segno di vittoria - ringraziando i medici che sono intervenuti tempestivamente, evitando il peggio. Fedez è stato sottoposto a una gastroscopia dopo una perdita di sangue e a una procedura per fermarla.

Oltre a ringraziare il personale sanitario, Federico Lucia ha condiviso tra le storie Instagram dei messaggi che sembrano rivolti a Chiara Ferragni, come il verso di una canzone scritta proprio poco prima del malore di stanotte: "Sbagli se pensi che non ho mai amato, per te avrei ucciso ma tu mi hai fermato, i buchi allo stomaco che mi son fatto per tutto lo schifo che ho accumulato".

La vera stoccata, però, è arrivata nella storia successiva. "È in questi momenti che capisci che certe persone è meglio perderle che trovarle" ha scritto, consapevole di aver lanciato una vera bomba. Si riferirà all'ex moglie? C'è da dire che non sono poche le persone con cui Fedez ha litigato, tra cui diversi amici, e che in un momento del genere non sono al suo fianco come invece sarebbe stato tempo fa.