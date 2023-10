Chiara Ferragni in ospedale con Leone per Fedez: il video

Dopo giorni di silenzio Chiara Ferragni ha voluto rivolgere il suo grazie a tutti coloro che da giorni scrivono sui social pensieri affettuosi per Fedez. "Vi leggo e vi sono grata" ha scritto l'imprenditrice che, tornata immediatamente da Parigi appena saputo del malore del marito, continua a stargli accanto nei giorni di ricovero in ospedale successivi all'operazione dovuta a una emorragia interna. Adesso le condizioni di salute di Fedez sarebbero stabili, ma sempre sotto costante controllo soprattutto dopo la seconda emorragia che ha colpito il rapper, raggiunto nelle scorse ore anche dal figlio Leone.

Oltre ai genitori di Fedez, Franco Lucia e Annamaria Berrinzaghi, che in questi giorni più volte sono stati ripresi a entrare e uscire dalla struttura per fare visita al figlio, le telecamere di Alanews ferme davanti al Fatebenefratelli di Milano hanno ripreso anche Chiara che usciva mano nella mano con il suo primogenito, evidentemente in visita dal suo papà. In totale silenzio, mamma e figlio sono entrati in macchina per poi andare via. Stando agli ultimi aggiornamenti, viste le condizioni di salute, restano lontane le dimissioni del rapper che al momento resta nella struttura milanese circondato dall'affetto di tutta la sua famiglia e dei fan.

Di seguito il video di Alanews