"Tieni papà così sei felice". Il dolce video di Vittoria con Fedez dopo il ricovero in ospedale (e il silenzio di Chiara)

Fedez è tornato a casa dopo il breve ricovero in ospedale per una nuova emorragia interna. Ad attenderlo nel suo nuovo appartamento i suoi figli, il rapper ha condiviso un video dolcissimo in cui riprende solo la mano di Vittoria che tiene la sua e la piccola, che ha solo tre anni, dirgli: "Il disegno lo do a te così sei felice".

Un gesto dolcissimo che sicuramente ha riempito di gioia il cuore di Federico in un momento molto complicato della sua vita. I problemi di salute non sembrano volerlo abbandonare e come lui stesso ha spiegato per via dell'intervento che ha subito, per la rimozione del tumore al pancreas. "Laddove mi hanno operato per rimuovermi il tumore sono più fragile nell'avere ulcere, emorragie e sanguinamenti" ha spiegato Fedez in una storia, "Certamente rispetto alla emorragia che ho avuto l'ultima volta il sanguinamento è stato minore".

Da quando il rapper ha reso noto il suo ricovero con una storia su Instagram Chiara Ferragni è scomparsa dai social. L'influencer non ha più condiviso né storie né post: non è dato sapere se per rispetto dell'ex marito o perché magari - nonostante la separazione non sia delle più rosee - magari era molto preoccupata e lo ha raggiunto in ospedale.

Nelle ore in cui è stato in ospedale il cantante ha lanciato messaggi molto significativi: prima condividendo dei versi che aveva scritto poco prima dell'emorragia ("Sbagli se pensi che non ho mai amato, per te avrei ucciso ma tu mi hai fermato, i buchi allo stomaco che mi son fatto per tutto lo schifo che ho accumulato") e poi parole di accusa rivolte a un destinatario non ben identificato: "È in questi momenti che capisci che certe persone è meglio perderle che trovarle". Che si riferisse a Chiara? Oppure a qualche 'amico'. Al momento non è dato saperlo.