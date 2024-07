Fedez ancora in ospedale: "Vi spiego quali sono davvero le mie condizioni di salute"

"Faccio alcune precisazioni sul mio stato di salute, poiché sto leggendo fantasiose ricostruzioni online basate non so su cosa. Addirittura leggo che parlano di abuso di alcol e di droga e non è assolutamente così". Comincia così il messaggio con cui Fedez, 35 anni, rompe il silenzio sul suo stato di salute dopo il ricovero avvenuto nella giornata di ieri. Proprio ieri in mattinata infatti il rapper si era immortalato sul letto di ospedale, mandano in apprensione i fan memori della lotta al tumore vissuta dal cantante alcuni anni fa.

"Sono stato ricoverato per l'ennesima emorragia interna" spiega oggi Fedez, che si inquadra nella stanza dell'ospedale mentre indossa ancora le flebo al braccio. Queste emorragie così frequenti - l'ultima risaliva allo scorso autunno - derivano proprio dall'operazione seguita al cancro. "Laddove mi hanno operato per rimuovermi il tumore sono più fragile nell'avere ulcere, emorragie e sanguinamenti" prosegue. "Certamente rispetto alla emorragia che ho avuto l'ultima volta il sanguinamento è stato minore. Grazie mille a tutti per i messaggi. Sono davvero di conforto in un periodo non facile sotto tanti punti di vista. E spero che oggi mi dimettono", conclude. Saranno proprio i medici a valutare nelle prossime ore se Fedez sarà in grado di sostenere la fatica dei concerti previsti per questa estate.

A far molto discutere nella giornata di ieri era stato in particolare una frase pronunciata dal rapper e che sembrava destinata alla ex moglie Chiara Ferragni: "Circondato dall'affetto dei miei amici brutti e cattivi. Fa bene avere vicino persone che per dimostrarti amore non sentono il bisogno di farsi un bel TikTok mentre sei su un letto d'ospedale". La coppia si è separata ad inizio anno dopo sei anni d'amore e due figli, Leone e Vittoria. Proprio durante la malattia di Fedez, le telecamere di Amazon Prime Video seguirono la coppia mentre affrontava la battaglia contro la malattia: le immagini sono poi state mostrate nella serie tv "The Ferragnez".