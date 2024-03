Fedez a Parigi alla Fashion Week, Chiara Ferragni da sola a casa (i figli sono con la nonna)

Chiara Ferragni si trova a Milano, da sola nel super attico di CityLife, Fedez è a Parigi per la settimana della moda mentre i loro figli, Vittoria e Leone, sono con Francesca Ferragni e Marina Di Guardo. Zia e nonna hanno portato i bimbi, insieme al piccolo Edoardo, all'acquario di Milano.

In questo momento i Ferragnez stanno vivendo un periodo molto particolare le voci sul loro divorzio si rincorrono e loro lasciano che a parlare siano pettegolezzi e indiscrezioni. Domani sera, 3 marzo, Chiara Ferragni probabilmente parlerà della crisi con il marito a Che tempo che fa. Nel mentre c'è chi ha notato un dettaglio non da poco: Chiara e Federico avrebbero iniziato ad indossare, di nuovo, le fedi.

Certo il viaggio in solitaria di Fedez a Parigi non può non far pensare: è sempre stata Ferragni a partecipare agli eventi di moda ma quest'anno per colpa del caos creato da caso Balocco-beneficenza non ha presenziato neanche alla Milano Fashion Week. Il rapper, con un look total Black, ha invece preso parte alla sfilata di Vetements Official e lì ha incontrato anche la cantante Cher.