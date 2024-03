Il vero motivo per cui Fedez chiude Muschio Selvaggio: cos'è la clausula della "roulette russa"

"La situazione è una me*** e i soldi stanno finendo", è stata questa - in estrema sintesi - la spiegazione che Fedez ha dato al pubblico di Muschio Selvaggio quando ha comunicato che il podcast è arrivato ai titoli di coda. Il rapper ha annunciato che saranno trasmesse solo le due puntate già registrate e poi sarà costretto, per motivi legali ed economici, a interrompere le trasmissioni.

La ragione della chiusura è tutta in quella clausola della "roulette russa" emersa due settimane fa, quando il tribunale di Milano, con un'ordinanza cautelare - che nulla decide sul merito - ha affidato la gestione del 50% delle quote di Fedez a un curatore. Il procedimento nasce dalla causa intentata dal suo socio ed ex co-conduttore Luis Sal, ma potrebbe diventare un caso di studio per gli avvocati italiani. L'AdnKronos ne ha contattato uno – Marco Rosato, senior associate di Alma LED – per capire cosa sta succedendo.

"Può essere inserita sia nello statuto che nei patti parasociali di una società e serve quando, in caso di quote identiche o diritti di voto che possono impedire il raggiungimento della maggioranza, si paralizza l'attività imprenditoriale" ha spiegato in merito alla clausula. Se si verifica lo stallo, uno dei due può offrire all'altro la cifra che vuole, anche slegata dal valore di mercato, per liquidarlo. "A quel punto chi riceve l'offerta può accettarla, rilanciare o comprare lui stesso la quota dell'altro, alla stessa cifra" ha aggiunto. Il diritto italiano in teoria vieta questo genere di negoziati, con prezzi non predeterminabili, "ma c'è una importante sentenza della Cassazione della scorsa estate che per la prima volta dà un 'via libera' a queste clausole" ha detto ancora Rosato, spiegando meglio: "I giudici hanno adottato un principio di 'buon senso': la scelta se acquistare o vendere spetta alla parte che 'subisce' l'offerta. Se è molto alta, potrà avere una ricca liquidazione; se è troppo bassa, potrà lei stessa comprare la quota dell'altro, facendo un buon affare. Quindi, in linea di principio, non ci dovrebbero essere abusi in questo meccanismo secondo la Cassazione. Per la prima volta, dunque, i Giudici di Piazza Cavour si sono pronunciati sulla c.d. clausola della roulette russa e, dopo un articolato esame della sua genesi nel Paesi di matrice anglofona e una verifica di diritto comparato con le altre giurisdizioni europee, ne hanno decretato la sua ammissibilità anche in Italia".

La maxi offerta di Fedez

Fedez avrebbe offerto prima 250 mila euro poi 350 mila per rilevare le quote in mano a Luis Sal. Quest'ultimo ha rifiutato e ora potrebbe prendersi l'intera società alla stessa cifra. Il legale fa una precisazione importante: "Non abbiamo letto le clausole dello statuto o del procedimento cautelare e, quindi, la conoscenza è solo filtrata da quanto riportato dagli organi di stampa. Tuttavia, un comportamento eventualmente volto a privare di valore economico la società contesa, se non supportato da giustificati motivi, potrebbe sollevare questioni in merito a possibili condotte contro buona fede del socio destinato a lasciare la società contesa. La stessa Cassazione, del resto, afferma che uno dei motivi per cui ritiene la clausola della roulette russa ammissibile risiede nel fatto che evita la paralisi societaria e la disgregazione di un progetto imprenditoriale che – in assenza della clausola anti-stallo – avrebbe il triste epilogo della liquidazione della società".