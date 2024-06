Fedez perde Muschio Selvaggio che diventa al 100% di Luis Sal: la reazione del rapper

Fedez perde Muschio Selvaggio che diventa di totale proprietà di Luis Sal: si è chiusa così, con l'attribuzione del 100% della titolarità al content creator e youtuber, la battaglia legale che da qualche tempo contrapponeva i due ex colleghi ed ex amici, co-conduttori del podcast che hanno portato avanti insieme fino alla clamorosa rottura. Per un periodo Sal e Fedez hanno proseguito il format separatamente, poi a condurlo è stato solo il primo. E oggi, a un anno esatto dal video che rendeva quel "dillo alla mamma, dillo all'avvocato" simbolo della lite tra Sal e Fedez, la conclusione definitiva.

"La battaglia giudiziaria per il controllo della società Muschio Selvaggio s.r.l. è terminata a favore di Luis Sal" si legge nel comunicato: "Lo scorso 28 maggio 2024 il Tribunale di Milano con una decisione riservata, resa nota in data odierna, ha rigettato definitivamente il reclamo intentato da Doom (società di Fedez) nei confronti della società di Luis, difesa dall’Avv. Ferrarini Nicolò del Foro di Modena; spegnendo così l’ultimo tentativo di Fedez di riprendersi il podcast dopo il precedente provvedimento di sequestro dello scorso febbraio che aveva disposto il congelamento delle quote di Doom e la nomina di un custode giudiziario". La nota specifica, inoltre, che la madre di Fedez si è dimessa dalla carica di amministratrice della Muschio Selvaggio s.r.l. e ricorda i dettagli del contenzioso tra Luis Sal e Fedez con un riferimento alla "ostinazione di Fedez". Si legge: "I Giudici, applicando un provvedimento unico nel suo genere, tra i primi resi in Italia sul funzionamento della clausola statutaria detta della “roulette russa”, oggetto del contendere, hanno confermato che la società di Luis ha diritto a rilevare le quote della società di Fedez; nonostante l’ostinazione di Fedez nel non applicare pubblicamente e legalmente le regole statutarie il cui significato è stato poi valutato dai Giudici come chiaro".

La replica di Fedez

Fedez ha commentato la decisione con due storie Instagram in cui ha spiegato come la decisione di non portare avanti la battaglia legale per Muschio Selvaggio sia stata dettata da una rinuncia sua e di Mr Marra al prosieguo del contenzioso. "Nelle scorse settimane io e Marra abbiamo deciso di rinunciare al biblico contenzioso riguardante Muschio Selvaggio. Dopo mesi di lavoro abbiamo portato il podcast a quello che secondo noi era un livello di contenuti che soddisfaceva le nostre ambizioni, ci siamo trovati a dover lasciare la conduzione del canale nelle mani di Luis Sal, la cui gestione ha prodotto dei contenuti totalmente distanti dalla nostra visione. Per questo motivo, e altri, è con grande rammarico che vi annunciamo che lasceremo definitivamente Muschio Selvaggio". Poi i ringraziamenti agli ascoltatori: "Ringraziamo la community, collaboratori e ospiti che in questi mesi hanno contribuito a portare dei contenuti che ci hanno dato modo di continuare con entusiasmo nonostante un mare di difficoltà a cui abbiamo cercato di non dare perso fino all'ultimo. È stato un viaggio fantastico durato 4 anni, grazie di tutto".