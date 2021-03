Fedez piange in ospedale dopo la nascita di Vittoria: il video è virale

Abbiamo imparato a conoscere l'emotività di Fedez sul palco del festival di Sanremo, quando non ha trattenuto le lacrime al termine dell'esibizione. E altrettanta commozione ha accompagnato, comprensibilmente, la nascita della figlia Vittoria, venuta al mondo questa mattina grazie all'amore per la moglie Chiara Ferragni. Per la coppia si tratta del secondo bebè dopo Leone, nato nel 2018.

Fedez commosso

Nella clip, condivisa dalla stessa Ferragni, Federico (questo il vero nome) è immortalato nella stanza in cui Chiara ha partorito, culla la piccola Vittoria e si emoziona guardando in camera. Poco dopo, l'influencer ha condiviso anche un video di Leone: "Ti aspetto con amore", dice teneramente il bambino alla sorellina.

"Grazie a tutti per i messaggi. Sono un po' provato ma è andato tutto bene", ha detto poi Fedez collegato in streaming con la conferenza stampa di 'Lol: chi ride è fuori', il nuovo comedy show 'Amazon Original' italiano, di cui il rapper è conduttore insieme a Mara Maionchi. "Ci tenevo a esserci - ha detto Fedez - anche se ho solo 20 minuti di sonno in corpo, perché 'Lol' è stato un bel progetto. Credo che sia davvero qualcosa di nuovo. In un periodo in cui le novità nei palinsesti sono abbastanza impolverate è una bella ventata di freschezza".

La nascita di Vittoria

L'annuncio della nascita di Vittoria è arrivato questa mattina sui profili Instagram del rapper e dell'imprenditrice digitale, che hanno pubblicato le prime foto della loro secondogenita. Da ieri pomeriggio i due, sempre attivissimi online, erano scomparsi dai social, lasciando intuire che era arrivato il grande momento. Vittoria arriva a tre anni dalla nascita di Leone, avvenuta il 19 marzo del 2019, e dal matrimonio, celebrato a Noto, in Sicilia, nel settembre dello stesso anno.