"L'amore è la cura più forte, ma non sostituisce la medicina": Fedez dopo le polemiche sul tumore

Quando il tema è delicato, è facile essere fraintesi. E' quanto accaduto a Fedez, che questa mattina ha deciso di fare chiarezza in merito ad alcune dichiarazioni inerenti il supporto della sua famiglia nella lotta contro il cancro. "Mi sono permesso di dire che l'amore per la famiglia è la cura più forte - ha voluto precisare - Ci sono state persone che hanno storto il naso ma io volevo solo ringraziare le persone che mi sono vicine, non volevo dire che l'amore sostituisce la medicina''.

Operato per l'asportazione di un tumore al pancreas a fine marzo, Fedez, 32 anni, ha inoltre aggiunto che, al novanta per cento, dovrebbe andare tutto bene. Almeno stando all'ultimo esame istologico.