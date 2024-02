Fedez rompe il silenzio in tv: "Penso ai miei figli". Il dettaglio che conferma tutto

Sono ore calde di rumors e indizi che si rincorrono sulla presunta fine dei Ferragnez. Ai microfoni di Pomeriggio 5, Fedez dà ora per la prima volta la propria versione dei fatti. Michel Dessì, inviato della trasmissione condotta da Myrta Merlino, riesce ad intercettare il cantante al quale chiede di confermare le indiscrezioni sulla fine della propria relazione: "Secondo voi?", risponde Fedez visibilmente infastidito.

Per poi aggiungere: "Anche se fosse vero non vengo a dirlo a voi. Ha senso che io venga a raccontare i problemi della mia vita?", ribatte all'inviato di Canale 5. "Secondo lei io ho voglia di giocare sulla pelle dei miei figli? Cosa risponderebbe - prosegue il rapper - se le chiedessi come vanno le cose con sua moglie?".

C'è un dettaglio, però, che difficilmente può sfuggire agli occhi dei telespettatori. Dalle riprese, si vede chiaramente che Fedez non indossa la fede matrimoniale.

"Accetto che le persone facciano illazioni perché sono un personaggio pubblico, ma in questo momento la priorità sono i miei figli". Un riferimento che fa pensare alle indiscrezioni secondo cui Chiara Ferragni si sarebbe già rivolta ad un noto matrimonialista per discutere dell'affido dei piccoli Leone e Vittoria.

"Andrà alla sfliata di Donatella Versace?", prova a chiedere infine l'inviato. "Sì perché è una mia grandissima amica e mi è molto vicina in questo momento", fa sapere il rapper.