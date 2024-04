"La prima notte coi bimbi dopo due mesi", la conquista di Fedez, papà single. Poi la promessa ai figli

La vita da papà single non è semplice per nessuno, tanto meno per Fedez che, da un paio di mesi, ha stravolto la sua vita dopo la separazione con Chiara Ferragni e il trasferimento in una nuova casa. E se da un lato la "vita da single" sembra avergli fatto tornare una grinta e una verve che sembrava aver perso da diversi anni, precisamente da quando la sua vita era diventata quella di "marito di Chiara Ferragni", Fedez deve avere a che fare anche con tutti i lati negativi di una separazione tra cui l'allontanamento dai figli che, per forza di cose, non sono più 24 ore su 24 con lui.

Da qualche tempo il rapper, infatti, si è trasferito in una nuova casa e dopo due mesi è riuscito a ottenere l'affidamento di figli Leone e Vittoria per tutta la notte. Una grande conquista per un papà single che sta facendo di tutto per non rendere la vita dei suoi bimbi, ormai figli di genitori separati, troppo difficile. E Fedez ha finalmente potuto dormire insieme ai suoi piccoli e l'emozione vissuta per questa piccola ma grande conquista da papà è stata grande.

Lo stesso Fedez, infatti, ha voluto gridare al mondo la sua felicità nel poter dormire insieme alla piccola Vittoria e a Leone, ormai un bimbo di 6 anni postando una dolcissima foto dei piccoli nella sua nuova casa a Milano. Nello scatto vediamo i due bambini mentre cenano nella nuova casa di Fedez, una scena di vita quotidiana che assume tutto un altro valore quando l'ex di Chiara Ferragni ci spiega, emozionato, che si tratta della prima notte che i bimbi possono trascorrere insieme al loro papà dopo due mesi.

"La prima notte con papà dopo due mesi", sono le parole di Fedez che, subito dopo questa storia su Instagram scioglie il cuore di tutti facendo una emozionante promessa ai suoi bambini: "Farò in modo che il vostro futuro sia meglio del mio passato".

Sembra proprio che Fedez sia intenzionato a mettercela tutta per far pesare il meno possibile ai suoi bambini la separazione con la loro mamma. Compito arduo ma possibile e non possiamo che augurare a Fedez di farcela.