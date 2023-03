Fedez e il provino con Jennifer Aniston: "Un figurone" (video)

Fedez ha sostenuto un provino per interpretare una parte in un film con Jennifer Aniston e Adam Sandler. A raccontare i dettagli sul retroscena è stato lui stesso nell'ultima puntata del suo podcast Muschio Selvaggio all'ospite Fabio Rovazzi, ritrovato dopo cinque anni.

"Arrivo in una sala, una tizia mi chiude in una stanza, mi dà una pistola finta e mi dice toh, recita!" ha ricordato il rapper. Com'è andata? "Mah, secondo me ho fatto un figurone" il commento ironico riferito alla scena del film per Netflix Murder Mystery a cui ha fatto riferimento anche nelle sue storie Instagram dove ha pubblicato la scena per cui aveva sostenuto la prova. "Avevo anche un manichino finto che dovevo prender per la gola, puntargli una pistola e dire I spoke in english my whole life, stupid idiot!", ha detto ancora Fedez che con "Occasione sprecata" ha commentato lo spezzone postato sui social.

Di seguito le storie Instagram di Fedez

Fedez e Rovazzi a confronto dopo la lite

Rovazzi e Fedez si sono confrontati per la prima volta a Muschio Selvaggio dopo cinque anni. La loro amicizia era finita per una lite di cui non si è mai saputo molto e nell'ultima puntata i due hanno provato a guardarsi dentro per capire le ragioni reali dell'allontanamento. "Dimmi se sbaglio, credo che io e te fossimo un po' in un delirio di onnipotenza. Non credi?" ha chiesto a un certo punto Fedez. "Secondo me no. Sì, eravamo dei cog***, ma quello no" la risposta di Rovazzi. Un confronto apparso disteso il loro, fatto anche di ricordi e risate su quegli anni e su un presente che li ritrova di nuovo insieme.