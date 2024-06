Fedez in Puglia, la nuova fidanzata lo raggiunge: le foto della vacanza

Dopo aver partecipato a un'iniziativa legata all'ex Ilva di Taranto insieme al Codacons (durante la quale non sono mancate le polemiche), Fedez si è fermato in Puglia nel weekend per qualche giorno di relax in una tipica masseria del luogo circondata dagli ulivi e dotata di una splendida piscina. Con lui l'ormai immancabile cane Silvio, adottato da poco e già assiduo protagonista di storie e post Instagram suoi, ma anche della fidanzata Garance Authiè che, evidentemente, ha raggiunto il fidanzato per trascorrere insieme qualche giorno.

Per la prima volta da quando è stata resa nota la frequentazione con il rapper, infatti, la modella ha pubblicato un post senza preoccuparsi di celare la sua presenza negli stessi posti di Fedez: ecco allora lo stesso sfondo della masseria che ha mostrato il fidanzato, lo stesso panorama visto dalla barca durante un tour in barca e poi, appunto, Silvio, protagonista di uno scatto che non ha dato più luogo a dubbi sulla possibilità che entrambi fossero insieme in vacanza. Per il momento mancano ancora foto di coppia che ufficializzino una volta per tutte la relazione, ma gli indizi sulla stabilità della loro storia proseguono, come confermato anche dalle ultime paparazzate dei giornali.

Ora più che mai Chiara Ferragni sembra lontana anni luce dalla vita di Fedez. E, considerate le ultime mosse dell'influencer - ospite da single al matrimonio dell'amica Diletta Leotta - i rapporti sembrano tesi più che mai, con quel video relativo all'inchiesta sulla beneficenza di Fedez inserito tra i "preferiti" come segnale di un'ostilità tutt'altro che lontana da una riappacificazione.