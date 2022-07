Fedez: "Ho paura di morire, temo una recidiva"

Il tumore è un incubo senza fine. Si può guarire eppure continuare ad avere paura. Lo sa bene Fedez, che a quattro mesi dall'intervento al pancreas e dopo che l'esame istologico ha confermato che il tumore non ha preso i linfonodi, ammette: "Ho sempre paura di morire".

Il rapper si racconta a quattro mesi di distanza dall'operazione che gli ha salvato e cambiato la vita: "Il mio mantra è uno: vivere abbastanza per essere ricordato dai miei figli. Lo so - spiega in un'intervista a Vanity Fair - è un mantra un po' triste, ma è l'unica cosa veramente importante per me. La vera paura è che mi possa venire una recidiva. Però non dovrebbe succedere. E non succederà". Fedez racconta per la prima volta come ha scoperto di avere il tumore: "Faccio un esame generale ogni sei mesi. Quando è arrivato il giorno dell'appuntamento, ho litigato con Chiara e mi sono presentato con due ore di ritardo. Mentre mi visitavano, è passata di lì, per caso, una dottoressa che non doveva passare di lì. Ha guardato il monitor e ha ritenuto che il mio pancreas non fosse proprio nella norma. Le devo la vita". Quella dottoressa l'altra sera era in Piazza Duomo, a Milano, al concerto benefico organizzato da lui: "Ci siamo abbracciati e ci siamo commossi".

Parlando di quel giorno, Fedez ricorda la doccia gelata: "Ho voluto sapere tutto. I medici sono stati chiari: da questa operazione puoi uscire vivo, morire nei giorni successivi, oppure non farcela durante l'intervento. E' durata sei ore e mezza. Ma è andata bene e ora sono fuori pericolo, diciamo, al 99 per cento". Grazie a questo evento, seppure terribile, ha iniziato a vedere la vita con altri occhi e si è fortificato il suo rapporto con Chiara Ferragni: "Quello che ci è accaduto ha rafforzato in maniera granitica il nostro rapporto".

La morte della zia

Fedez ha vissuto anche un altro grande dolore. Sua zia, il mese prima dell'intervento, è morta a causa del Covid: "L'ho vissuta come una grande ingiustizia, come per tutte le perdite che si possono avere. Era una malata oncologica che ha avuto una vita infernale ed è sempre stata super attenta a non prendere il Covid. E' mancata in pochissimi giorni".