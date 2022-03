Fedez, il dolce regalo dei bambini ricoverati in ospedale: "Riconosciamo il bene che hai fatto"

Fedez da giorni non è attivo sui social ed è ben comprensibile. Chiara ogni tanto aggiorna i fan con una o due foto dall'ospedale, ma nulla di più. La malattia che all'inizio è stata condivisa con i fan, anche dallo stesso Fedez con foto dal letto d'ospedale, ha preso adesso la strada dell'intimità. I pochi momenti passati insieme rimangono privati e così tutti si chiedono come stia Federico.

Oggi però ecco che il rapper, che è stato operato per un tumore neuroendocrino al pancreas, mostra il regalo che i piccoli pazienti ricoverati in pediatria gli hanno voluto fare. Un grande biglietto di pronta guarigione con il suo nome e all'interno tanti cuori con scritti sopra i loro nomi.

Un gesto d'amore e altruismo che sicuramente ha fatto commuovere Fedez, che non ha mai nascosto le sue lacrime. "Noi bambini della pediatria ti siamo molto vicini in questo momento e riconosciamo il bene che tu hai fatto per tutti noi! Con affetto... Disumano!", queste le parole scritte con il pennarello colorato da sui fogli verdi da Emma, Luca, Davide, Benjamin, Maria e Paolino, DIego, Manuel, Erick, Lorenzo, Arruzza e molti altri.