Fedez, commosso, ricorda Gianluca Vialli: "Ho pianto con lui, conosceva il mio stesso dolore"

La scomparsa di Gianluca Vialli ha commosso tutti, chi lo conosceva di persona e chi lo ha sempre seguito e stimato come calciatore, allenatore e uomo. A venire particolarmente colpito dalla morte di Vialli, malato di tumore da diversi anni, è stato un ragazzo, Federico Lucia, un rapper milanese che tutti chiamiamo Fedez e conosciamo per le sue hit musicali e per essere il marito di Chiara Ferragni. Fedez, infatti, con Vialli ha condiviso un dolore, ha condiviso la malattia e con lui, malato del suo stesso tumore, ha potuto esternare le sue paure, le sue lacrime e i momenti più bui.

Una volta scoperto che il suo compagno di telefonate e supporto interiore, non ce l'aveva fatta perché il tumore se l'era portato via per sempre, Fedez ci ha tenuto a salutarlo Gianluca e a farlo pubblicamente, un'ultima volta per condividere con tutti il suo ricordo.

"Purtroppo ho appreso ora della morte di Gianluca Vialli - ha esordito Fedez nelle sue stories Instagram - Faccio questo video per ricordarlo perché pur non avendolo mai conosciuto di persona è stato una figura straordinaria che mi ha dato una mano incredibile. Abbiamo subito tutti e due lo stesso intervento per due patologie diverse però a me non era mai capitato nella mia vita di piangere al telefono con una persona che non conoscevo ma che conosceva il mio stesso dolore in quel momento e mi ha dato una mano non dovuta ma incredibile. Mi spiace perché avremmo dovuto vederci e ci eravamo promessi di fare la foto della nostra cicatrice e purtroppo non ce l'abbiamo fatta".

Fedez, alla fine del video, ha fatto le condoglianze alla famiglia di Gianluca e ha dato il suo ultimo saluto a quel compagno di dolore che, oggi, purtroppo non c'è più.