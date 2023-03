Fedez rompe il silenzio sulla crisi con Chiara Ferragni: poi annuncia di ritirarsi dai social

Fedez per un periodo non sarà più sui social. Ad annunciarlo è lo stesso rapper tramite il suo profilo Instagram. Da settimane la sua assenza mediatica aveva suscitato non poche domande. Oggi Federico Lucia ha voluto rispondere alle molte voci che sono circolate in queste settimane affermando che sta "attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dai social".

Nelle poche occasioni (per rispondere a Selvaggia Lucarelli, in occasione della presentazione del nuovo podcast e per sfogarsi contro Mario Giordano e Fuori dal coro che stavano indagando sulla sua presunta omosessualità), da quando è finito Sanremo, in cui ha deciso di parlare tramite le storie su Instagram a tutti è parso evidente che qualcosa non andasse tra la balbuzie e alcuni tic al viso. In due occasioni si era scusato per queste sue difficoltà e oggi è arrivata la conferma che qualcosa davvero non va.

Fedez però ci tiene a precisare che in questa decisione di allontanarsi dai social Chiara Ferragni non ha alcun ruolo: "Non c'entra il rapporto con mia moglie, che anzi ringrazio per il costante supporto".

Fabrizio Corona: "Chiara Ferragni vuole il divorzio"

La storia di Fedez arriva proprio nello stesso giorno in cui è circolata la notizia secondo la quale Chiara Ferragni vorrebbe il divorzio e per questo motivo il rapper sarebbe depresso. Il tutto sarebbe nato dopo Sanremo e Chiara Ferragni sarebbe "sempre più propensa a chiedere il divorzio. In tutto ciò - ha scritto l'ex paparazzo su Telegram - a farne le spese è la salute mentale di Fedez apparso balbuziente in recenti apparizioni, sintomo dovuto ad un disturbo depressivo per le pressioni sentimentali che sta subendo".

E proprio a "causa delle sue condizioni psicologiche" Fedez non sarebbe stato presente alla conferenza stampa di Lol 3.