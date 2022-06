"Ma Fedez non era in punto di morte?": la risposta del rapper all'hater è da incorniciare

In piazza Duomo a Milano Fedez tornerà sul palco a tre mesi dall'operazione a cui si è sottoposto per asportare il tumore al pancreas. Un processo lungo di guarigione sia mentale che fisica che però ha messo in risalto la grande forza di volontà del rapper che infatti adesso mostra la cicatrice come una ferita di guerra. Per pubblicizzare Love Mi, il cui scopo è raccogliere fondi per la Fondazione Tog, è stata passata più volte in tv uno spot e su Twitter un utente ha commentato questa pubblicità scrivendo: "Ma non era in punto di morte?", riferendosi a Fedez. Il rapper ha letto quanto scritto e ha deciso di rispondere.

Fedez risponde all'hater

Federico non ha voluto lasciar perdere e su Twitter ha scritto: "No. Però tu sei un cogl**ne". Ovviamente la replica ha ottenuto migliaia di consensi anche perché è veramente un commento fuori luogo vista la delicata situazione che si è trovato a vivere Fedez. Non sarà certamente un messaggio ad abbattere il rapper che questa sera salirà sul palco milanese insieme a J-Ax, Tananai, Dargen D'Amico, Ghali, Ariete, Mara Sattei e altri. Al momento l'account del profilo che ha scritto "Ma non era in punto di morte" risulta sospeso.