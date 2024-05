Fedez: le prime dichiarazioni dopo il video con la nuova "fidanzata" Garance Authié

Sono giorni in cui l'attenzione è alle stelle su Fedez e Chiara Ferragni. I video che mostrano il rapper insieme alla modella ventenne Garance Authié sono diventati virali e se Chiara, a suo modo, ha risposto alle immagini dell'ex marito già insieme a un'altra donna, Fedez, invece, era rimasto quasi nel più completo silenzio.

La guerra social dei Ferragnez

I due ex si starebbero facendo una guerra fredda mezzo social senza mai nominarsi. Oggi, martedì 28 maggio, Chiara ha condiviso un TikTok provocatorio, che è stato molto commentato dai suoi follower, al quale Fedez sembrerebbe aver risposto condividendo quello che potrebbe essere uno dei versi, "Dici che sono un bastardo?", del suo nuovo brano, in uscita venerdì, con Emis Killa.

Ma ecco che poi, nel suo gruppo privato su Instagram, dopo mesi di inattività, Federico Lucia è tornato a condividere contenuti. In particolare ha pubblicato un messaggio audio: "Ciao amici del gruppettino segretino (questo il nome del canale broadcast di Fedez) mentre il mondo là fuori fa rumore io mi sono chiuso in studio, a venerdì. Ciao". Un suo modo per estraniarsi da quanto sta succedendo? O solo un altro modo per "cambiare argomento"? Non è chiaro se il messaggio facesse riferimento a quanto successo nel Principato di Monaco e se invece fosse legato a Cristiano Iovino, il pestaggio e il presunto accordo monetario per non fargli sporgere denuncia. O magari, invece, è collegato a entrambe le situazioni 'rumorose'.