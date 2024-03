Fedez: "Rivoglio indietro la mia vita". Il messaggio è per Chiara?

Dopo giorni di silenzio sulle sue vicende personali, Fedez condivide tra le storie Instagram una canzone scritta nel 2013 con J-Ax che a riascoltarla oggi sembra per lui più attuale che mai. Il brano è "Sembra semplice" e il rapper ne pubblica una parte: "Finisce sempre bene altrimenti non è finita. Me l'hanno sempre detto ma io non ci credo mica. E per quanto il tempo può rimarginare una ferita, io non sono ancora morto e già rivoglio indietro la mia vita".

Parole eloquenti che potrebbero essere dirette a Chiara Ferragni. Lontani ormai da settimane - lui è andato via di casa e sarebbe tornato nell'appartamento in cui viveva anni fa - stanno attraversando la crisi più dura del loro matrimonio, come ha confermato l'imprenditrice digitale domenica sera a Che tempo che fa: "Ci sentiamo - ha spiegato - siamo due persone adulte che si vogliono bene. Non è che dall'oggi al domani chiudiamo. Siamo in crisi, ne abbiamo avute anche in passato. Questa è una crisi più forte. Vediamo".

Fedez non si è ancora mai esposto in merito, ma in questo post emerge tutta la sua sofferenza. È un momento molto doloroso, soprattutto per la lontananza dai figli, che comunque continua a vedere ma senza vivere sotto lo stesso tetto. La coppia continua a mantenere il massimo riserbo su questa separazione, che potrebbe essere momentanea o definitiva. Cero è che fa soffrire entrambi.