Rkomi e Paola Di Benedetto love story "segreta"? Fedez stuzzica la conduttrice e conferma il flirt

È da diversi giorni che sono spuntati fuori diversi rumors sulla presunta love story tra Rkomi e Paola Di Benedetto. Il cantante milanese e la presentatrice vicentina a quanto pare starebbero insieme anche se, i due, non hanno ancora confermato alcun legame. A dare manforte a questo gossip, ormai al centro dell'attenzione, è stato proprio Fedez (oggi anche al centro di una polemica con Selvaggia Lucarelli) che, con una domanda ben mirata, avrebbe non solo stuzzicato la presentatrice ma anche confermato il sua amore "segreto" con Rkomi.

Durante un'intervista su RTL , nel programma condotto proprio dalla Di Benedetto, il marito di Chiara Ferragni ha provocato l'ex Madre Natura chiedendole, a sorpresa, se conoscesse Rkomi mentre stava commentando i suoi nuovi colleghi di X Factor.

«(A X Factor) sono tutti molto simpatici e carini, Rkomi mi è sembrato molto simpatico, tu Paola lo hai mai conosciuto?» ha chiesto il rapper alla Di Benedetto in modo evidentemente allusivo. La risposta della speaker radiofonica, però, è stata pronta e non ha lasciato trapelare alcuna incertezza, se non un velato sorriso, rispondendo di conoscerlo perché il cantante è stato "mille volte ospite in radio".

La domanda di Fedez, però, ha subito scatenato il web che ci ha letto una conferma della love story tra i due.

questo scambio di battute tra paola di benedetto e fedez su rkomi ? pic.twitter.com/8YP1AfN7cW June 13, 2022

Ora non ci resta che attendere una conferma della relazione da parte dei diretti interessati e siamo certi che non mancherà molto prima che questo accada.