Fedez e Rosa Chemical accusati di atti osceni in luogo pubblico

Guai in vista per Fedez e Rosa Chemical. Sembra proprio che quel loro siparietto nell'ultima puntata di Sanremo, oltre a far arrabbiare Chiara Ferragni e il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, non sia piaciuto a molte altre persone. I due, infatti, durante l'esibizione di Rosa Chemical nella finalissima della kermesse canora, hanno mimato un rapporto sessuale e poi si sono anche scambiati un bacio appassionato sul palco dell'Ariston. Un comportamento che in tanti hanno criticato e ritenuto inopportuno, soprattutto per un programma come Sanremo e per una prima serata Rai seduita da milioni di persone. E proprio quello sketch di cui Rosa Chemical e Fedez sono andati tanto fieri, è costato loro un'accusa di atti osceni in luogo pubblico da parte dell'associazione Pro Vita che ha presentato un esposto proprio nelle ultime ore.

“È stato presentato presso la Procura della Repubblica di Sanremo un esposto per atti osceni in luogo pubblico, in seguito a quanto avvenuto nella serata conclusiva del Festival di Sanremo, sabato 11 febbraio, durante la quale Fedez e Rosa Chemical hanno mimato un rapporto sessuale con relativo orgasmo in diretta televisiva - dice la nota -. Si tratta di un comportamento di una gravità inaudita, che ha portato a un’ondata di indignazione generale per la vergogna, il disagio e la repulsione provocata dalla volgarità di un comportamento che riguarda la sfera sessuale”.

La notizia sta già facendo il giro dei social ma, per ora, né Rosa Chemical né Fedez hanno commentato la questione. Anzi, il rapper, è letteralmente sparito dai social a causa, presumibilmente, di una crisi con sua moglie Chiara. E adesso, oltre a dover affrontare i "panni spochi" del suo matrimonio, dovrà affrontare anche questa nuova accusa di atti osceni in luogo pubblico.

Staremo a vedere i risvolti.