Fedez e Rovazzi, l'incontro a Milano dopo anni di tensioni: com'è andata. Il video

Sorpresa al concerto di Tananai al Fabrique di Milano, dove, a un certo punto, sul palco è salito anche Fedez per cantare insieme Le madri degli altri, brano scritto a quattro mani contenuto nell'album Disumano. Il rapper, reduce dalla delicata operazione al pancreas subita a fine marzo, è apparso in gran forma nell'esibizione dal vivo, conclusa con l'annuncio del nuovo brano che lo vedrà ancora insieme al collega in una nuova canzone.

Ma il concerto di Alberto Cotta Ramusino, alias Tananai, ha offerto anche un'altra bella novità per i fan di Fedez, notato insieme a Fabio Rovazzi per la prima volta dopo anni di lontananza: al Fabrique di Milano, infatti, era presente anche il collega con cui è stato notato (e filmato) mentre scambiava qualche parola. Un filmato breve ma esaustivo del clima sereno ritrovato a distanza di anni dalle tensioni che avevano coinvolto anche J-Ax, taggato qualche giorno fa dallo stesse Fedez in una storia ricondivisa dallo stesso destinatario. Tra i tre ex soci è pace fatta? Se i rapporti non sono ancora quelli di un tempo, comunque appare certo che le distanze si siano notevolmnete abbreviate nell'ultimo periodo.

allego prova del riavvicinamento del secolo tra Fedez e Fabio Rovazzi al concerto di Tananai pic.twitter.com/RXTtjLcmpL — E? (@itseel1sa) May 16, 2022

Cos'è successo tra Fedez e Fabio Rovazzi

Era il maggio del 2018 quando Fedez e Fabio Rovazzi finivano al centro della scena mediatica a causa di una improvvisa rottura dei rapporti. Al termine di una collaborazione artistica che li aveva portati a mettere a segno successi estivi come Andiamo a comandare, i due si allontanarono definitivamente.

"Mischiare il lavoro all’amicizia è sempre molto pericoloso", dichiarò Rovazzi parlando dell'ex amico e collega: "È una situazione difficile da spiegare quella lì (...) Dopo tutte le cose che sono successe io penso di averlo visto almeno due volte, parlando di tutto quanto e chiarendo parecchi aspetti di tutta la situazione. E mi dispiace, sostanzialmente mi dispiace molto perché era un’amicizia vera, nel senso che siamo diventati amici molto prima che io diventassi quello che sono, era nata in modo super spontaneo ed era un’amicizia vera". Rovazzi si era detto dispiaciuto di come Fedez avesse parlato della loro vicenda pubblicamente, ribadendo comunque una forte gratitudine nei suoi confronti.

Dal canto suo, invece, Fedez, parlò della separazione professionale in questi termini: "Non so se la separazione sia da imputare al mio carattere impulsivo, devo sbatterti in faccia quello che penso nella maniera più brutta possibile. Sono partito per quattro, cinque mesi con mia moglie incinta (Chiara Ferragni, ndr, all'epoca in attesa di Leone, nato del 2019) e nel periodo più difficile della mia vita. In quella fase ho scoperto che un nostro collaboratore aveva aperto una società speculare alla nostra. Lui ha cercato di portare via le persone che lavoravano con me, a partire da Fabio". E ancora: "Quando è nato Leone, Fabio non mi ha mandato neanche un messaggio".