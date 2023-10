Fedez aggiorna i fan sulle sue condizioni: "Oggi è una giornata importante"

"Oggi è una giornata importante, ma non per il compleanno". Fedez, dopo aver festeggiato i suoi 34 anni in casa con la famiglia, dà un aggiornamento importante ai fan sulle sue condizioni di salute. Ancora convalescente, il rapper ha condiviso i risultati degli ultimi esame del sangue.

"L'emocromo è ok e i dottori mi hanno dato il permesso di volare a Manchester per vedere i Blink 182. Sto già piangendo" ha detto. Fedez, che sarebbe dovuto andare al concerto del suo gruppo preferito proprio nei giorni in cui era appena stato dimesso dall'ospedale, realizzerà il suo sogno: "Sono troppo contento. Per la prima volta conoscerò Tom, perché Travis lo conosco già. Gli ho preso dei libri sugli alieni, ho preso anche dei prodotti tipici italiani da portare a tutti. Sono molto gasato. Solo chi è fan dei Blink può capire".

Come sta Fedez

Fedez sta recuperando molto bene dopo il ricovero a causa di due ulcere che gli hanno provocato un'emorragia interna, motivo per cui è stato sottoposto a trasfusioni. Sono stati giorni complicati per il rapper, che fortunatamente è arrivato tempestivamente in ospedale dopo il malore. "I medici mi hanno salvato la vita" ha detto subito dopo aver superato il momento peggiore.