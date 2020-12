Fedez a Sanremo con Francesca Michielin, la reazione di Chiara Ferragni (e del piccolo Leone)

Il rapper è in gara al festival con la giovane cantante sulle note di 'Chiamami per nome'

Tra i 26 cantanti che calcheranno il palco di Sanremo 2021, il vero "colpaccio" messo a segno da Amadeus è senza dubbio la presenza di Fedez, rapper che parteciperà in coppia con Francesca Michielin sulle note del brano 'Chiamami per nome'. Una notizia che ha entusiasmato il pubblico e che ha avuto una spettatrice d'eccezione: Chiara Ferragni, moglie dell'artista milanese, pronta a fare il tifo per il duo canoro.

Chiara Ferragni emozionata per Fedez a Sanremo: gli auguri del piccolo Leone al papà

Proprio mentre Amadeus si accingeva ad annunciare Fedez all'Ariston, Chiara ha condiviso su Instagram alcune Stories ben auguranti per il marito. Emozionata, ed incinta del loro secondo figlio, ha ironizzato sulla tensione del marito, visibilmente eccitato di quest'occasione. "Speriamo che non sbaglia la frase", dice l'imprenditrice digitale scherzando. E aggiunge: "Siete stupendi".

Poco dopo, poi, l'influencer condivide un video in cui anche il piccolo Leone, primogenito della coppia, due anni e mezzo, fa il suo "in bocca al lupo" al papà, aggiungendo di "amarlo tanto".

Fedez e Francesca Michielin a Sanremo 2021

Sono 26 i protagonisti della settantunesima edizione del Festival di Sanremo, in programma al Teatro Ariston dal 2 al 6 marzo 2021. Due in più rispetto allo scorso anno. Fedez e Michielin sono senza dubbio tra gli artisti più attesi: i due hanno già collaborato in passato col brano 'Magnifico', vera e propria hit del 2014, ed oggi sono pronti a fare il bis.

"In quest’epoca che ci ha derubati della musica dal vivo - ha scritto Fedez su Instagram - Sanremo rappresenta non solo il palco più importante di Italia, ma anche l’unico. Grazie Francesca e grazie Sanremo, mi state restituendo la magia della musica dal vivo". Parole a cui hanno fatto eco quelle della partner professionale: "Torno all’Ariston, un palco che mi ha regalato delle emozioni indimenticabili. Tutto questo potevo farlo solo con un amico come Fedez (te lo dico già, prima di scendere quelle scale, ti stringerò fortissimo la mano ogni volta e sarà ancora una figata). Sanremo noi ci siamo!". Ora non resta che aspettare il debutto.

In basso, il video di Leone pubblicato da Chiara Ferragni dopo l'annuncio di Fedez a Sanremo (Credit Instagram)