Fedez: "Se torno a Sanremo divorzio. La cosa brutta che è successa è tra me e mia moglie, ma sono caz*i nostri"

Non solo la carriera, i successi, il ritorno in tv di Fabio Fazio con il suo Che Tempo Che Fa per la prima volta sul canale Nove dopo anni in Rai: la presenza del conduttore nella puntata del podcast Muschio Selvaggio è stata anche l'occasione per Fedez di tornare sull'esperienza personale del Festival di Sanremo che tanti strascichi ha portato nella sua vita privata.

Parlando del Festival che Fazio ha condotto per quattro edizioni, il rapper ha ammesso che no, lui non tornerà almeno nelle prossime edizioni. "No, io non vado altrimenti divorzio", ha commentato ripercorrendo gli avvenimenti che hanno creato un caos mediatico e personale: "La cosa brutta che è successa è stata quella tra me e mia moglie. Quella è la roba brutta, però sono ca**i nostri... No, non posso. Ho promesso a mia moglie che non faccio Sanremo quest'anno. Lei neanche, direi". Quanto al futuro della kermesse, Fedez si è detto curioso di vedere come andrà quando Amadeus non sarà più alla direzione artistica. Fazio, dal canto suo, ha fatto intendere che sarà difficile che potrà mai tornare alla conduzione: "Tu sicuramente non ci torni, quindi sappiamo già cosa non succede", ha detto al rapper.

(Di seguito il video, con il riferimento a Sanremo a partire dal minuto 39)