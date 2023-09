Spunta un nuovo retroscena su Sanremo, Fedez: "Non vado fiero di ciò che ho fatto"

"È uscita una parte della mia persona di cui non vado fiero". Così Fedez decide di intervenire dopo che, questa mattina, l'uscita di The Ferragnez ha rivelato alcuni nuovi retroscena in merito alla lite avuta con la moglie Chiara Ferragni dietro le quinte a Sanremo. Nel dettaglio, Fedez nella serie tv rivela di non essere stato lucido e, soprattutto, abbandona Chiara al momento della festa per la fine della registrazione, cosa che fa molto soffrire l'influencer.

"Lui si è reso conto di quanto ero scioccata e arrabbiata ma è stato l'unico che non è riuscito a starmi vicino", racconta Chiara nella serie tv, in merito al bacio che Fedez ha improvvisato sul palco col cantante Rosa Chemical. Un siparietto che ha portato la coppia alla crisi. Nel dietro le quinte del teatro Ariston, mentre Chiara festeggia il successo ottenuto a Sanremo, Fedez decide di lasciarla sola e andarsene a casa, seppure lei gli chiede di rimanere.

Oggi è Fedez a spiegare il suo punto di vista: "È uscita la puntata speciale di Sanremo di The Ferragnez", dice Federico su Instagram, attraverso una Instagram stories "Un'importante esperienza professionale di Chiara che io avrei dovuto supportare così come lei ha sempre fatto con me. Purtroppo come tutti sapete non è andata così. Era un periodo in cui non ero lucido ed è venuta fuori una parte della mia persona di cui non vado fiero. Sono molto dispiaciuto per ciò che non sono riuscito a fare e per ciò che ho fatto. In questi mesi sto lavorando molto s me stesso. La mia salute mentale e sulla mia relazione sto cercando di migliorarmi soprattutto per il bene della mia famiglia".

Nel frattempo sono passati sei mesi e tra Fedez e Chiara sembra essere tornato il sereno, seppure i pettegolezzi su una presunta separazione siano sempre dietro l'angolo.