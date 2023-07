"Che fine ha fatto Fedez?", il rapper scomparso dai social (mentre Chiara Ferragni è a Mykonos)

Da qualche giorno Fedez è scomparso dai social. Un silenzio molto strano per il rapper, soprattutto perché l'ultima volta che era accaduta una cosa simile - lo scorso febbraio, dopo Sanremo - fu per una crisi personale e per dei problemi legati all'assunzione di psicofarmaci, di cui parlò apertamente.

Una settimana fa le immagini della vacanza sul Lago di Como, in famiglia, poi più nulla. "Ma che fine ha fatto Fedez?" fa notare qualcuno su Twitter, cercando di capire perché l'artista si è chiuso nel silenzio. In questi giorni Chiara Ferragni si trova a Mykonos per l'addio al nubilato di sua sorella Francesca - che tra poche settimane sposerà il compagno Riccardo Nicoletti, dal quale ha avuto il figlio Edoardo - e a quanto pare dal viaggio non erano esclusi i fidanzati, come fanno notare sempre su Twitter: "Ho visto che a Mykonos il compagno della Valentina Ferragni c'era, non ci sono nemmeno i like (di Fedez, ndr) sotto le ultime foto della Chiara Ferragni. Ma che bolle in pentola?". "Magari sta semplicemente lavorando, o per motivi suoi non pubblica" risponde un utente, mentre c'è chi insinua qualcosa che non va.

I bambini, Leone e Vittoria, sono invece in vacanza con la nonna Marina - mamma di Chiara - in un lussuoso resort della Costa Smeralda. Fedez se ne sta solo a Milano (o altrove) e questo basta ad allarmare i fan. Ma se fosse una semplice settimana detox dai social?