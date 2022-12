Fedez, imita Chiara Ferragni e mette il lato b in mostra. Poi aggiunge: "Ho un gran bel cu*o"

Fedez saluta il 2022 condividendo su Instagram un primo piano del suo sedere. La "pesca" sinistra in bella vista grazie agli slip indossati come se fossero un perizoma e alle spalle le montagne. Chiara Ferragni e Fedez, in compagnia di qualche amico hanno deciso di trascorrere Capodanno sulle Alpi francesi, per la precisione a Megève, comune francese nel dipartimento dell'Alta Savoia.

E così con la scritta "2022 baciami il cu*o" Fedez ha voluto esorcizzare un anno che è stato particolarmente complesso per lui e che pochi giorni fa ha voluto ricordare con un toccante video. In una storia successiva il rapper ha voluto spiegare che sì, il suo sedere è molto bello, ma che grande merito va dato all'occhio delle esperte ovvero le amiche della moglie.

"Comunque - ha affermato Fedez - se notate sono stato fotografato da delle donne esperte di Instagram che mi hanno fatto la foto da una prospettiva in cui il mio culo sembra bellissimo e effettivamente ho un gran bel culo".