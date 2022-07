Fedez furioso con Selvaggia Lucarelli: "Io un mostro? Tu sei peggio di me" (ma poi si pente)

Non c'è pace tra Fedez e Selvaggia Lucarelli. I due, infatti, hanno dimostrato più volte di non sopportarsi e di pensarla in modo diametralmente opposto su diverse questioni. La giornalista e commentatrice televisiva, infatti, non ha mai nascosto la sua posizione nei confronti del rapper e marito di Chiara Ferragni attaccandolo su diversi fronti e per diversi motivi a partire dalla sua gestione "pubblica" del tumore, fino a passare alle sue presunte amicizie "di convenienza" (J. Ax, Achille Lauro, Tananai) per poi passare alla più recente polemica sul fatto che Fedez abbia pubblicato una foto insiemea Ivano Monzani, l'addetto della sicurezza del concerto Love Mi volendosi mostrare insieme all'uomo più virale del momento per continuare a far parlare di lui. La Lucarelli, infatti, ha pubblicato proprio oggi un post dove commenta la foto di Fedez dicendo di avere "il terrore di questa persona" (cioè Fedez) che trasforma ogni persona che va virale in un suo contenuto. Dopo giorni di silenzio, però, Fedez ha sbottato e ha deciso di rispondere a tono alla giornalista.

La risposta di Fedez

All'ennesima critica della Lucarelli, Fedez che, in questi giorni, era rimasto in silenzio sulla questione, ha deciso di rispondere senza peli sulla lingua alla sua acerrima nemica accusandola di essere esattamente come lui, se non peggio. Fedez, infatti, ha scelto di ripagare gli attacchi della Lucarelli con la sua stessa moneta. "Sono un mostro? Che cavalca il momento? Tu fai la stessa cosa, se non di peggio" ha detto Fedez rivolgendosi alla Lucarelli iniziando a pubblicare una carrellata di foto in cui ricorda quando lei, nel 2019 spiegava come combattere il revenge porno o, nel 2016, promuoveva il video hard di Belen.

"Sono anni che stuzzichi me e la mia famiglia e devi ringraziare che non c'è mia moglie qui con me. Selvaggia io e te non siamo poi cosìì diversi - continua Fedez - Non pensare di essere migliore di me perché forse ti dimentichi di quando insultavi un neonato, il figlio di Belen dicendo che era brutto, o quando dici che io faccio schifo a pubblicare le sedute dal mio psicologo per aiutare me stesso e cercare di aiutare gli altri, ti dimentichi che tu ti sei fatta pagare per fare un podcast per parlare della tua relazione tossica ma potrei andare avanti all'infinito quindi io la chiudo qua, tu continua a fare quello che fai".

...e poi arriva il pentimento: "Sono terribilmente deluso da me stesso"

E dopo gli attacchi a Selvaggia Lucarelli arriva il pentimento di Fedez che si dichiara "terribilmente deluso da se stesso".

"Dopo quello che mi è successo mi ero ripromesso di sfruttare al meglio il tempo che la vita mi ha dato a disposizione e questa è una terribile perdita di tempo", ha continuato Fedez riferendosi alla sua risposta agli attacchi di Selvaggia Lucarelli, per poi concludere con un consiglio spassionato per i suoi fan (e per se stesso): "Non perdete tempo dietro a persone inutili perché io oggi ho fatto una stron**ta" .