Fedez e il sesso con Chiara Ferragni: la confessione del rapper

"Il sesso migliore? Quello da sola". Così Chiara Ferragi ha gelato Fedez giorni fa, stizzita per il comportamento del marito che durante un live di coppia su Twich ha ruttato rumorosamente. Qualche minuto dopo, rispondendo alla domanda di un fan, si è presa la rivincita, lamentandosi della qualità del sesso coniugale e ammutolendo così il rapper.

Un siparietto che ha fatto il giro del web - e non solo - ed è finito tra le mani di Valerio Staffelli, che ieri sera ha consegnato il Tapiro d'Oro a Fedez. L'inviato gli ha chiesto spiegazioni in merito e il cantante ha ammesso ironico: "Eh, sto diventando vecchio. Ho perso lo smalto".

Non contento, Staffelli lo ha incalzato: "Non è che la signora Ferragni vuole rimanere eterosessuale e lei invece mi sta diventando come Elisabetta Cannalis, con la stessa faccia? Una somiglianza incredibile". "Diventare come la Canalis sarebbe una bella cosa, invecchierei bene" ha replicato Fedez, tacendosi sul resto. Alla fine però ha incassato il riconoscimento con sportività: "Prendo questo Tapiro come monito per tenere vivo il mio matrimonio. Basta con rutti e scoregge". Staffelli lo ha salutato proponendolo come nuovo conduttore di Striscia e il cantante allora ha rilanciato: "Antonio (Ricci, ndr), quando vuoi sono qua".

La consegna del Tapiro a Fedez

The Ferragnez, la serie su Prime Video

Ieri sera si è svolta a Milano la premiere di The Ferragnez, serie tv sulla vita di coppia e familiare di Fedez e Chiara Ferragni, elegantissimi (ed emozionati) in prima fila insieme al figlio Leone e al resto della famiglia. La serie sarà disponibile su Prime Video dal 9 dicembre.