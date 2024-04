"Fedez secondo me non godi con le donne". Il rapper non ci sta e risponde a tutti

Fedez è un fiume in piena. Nella sua vacanza a Miami con i figli e i genitori sta trovando il tempo anche per rispondere ad alcuni haters. Fedez e Chiara Ferragni, anche prima degli scandali e della notizia della separazione, sono sempre stati al centro dell'attenzione: sono personaggi pubblici e sui social hanno condiviso molto e molti momenti della loro vita.

Tra un salto in spiaggia, alcuni momenti di gioco con i bimbi, la visita all'artista Dante Dentoni che ha realizzato l'opera d'arte fatta di Lego per la nuova sua casa, il rapper si è voluto togliere uno sfizio: noleggiare, o comunque guidare, una Cadillac Eldorado color azzurro metallizzato. L'auto è bellissima e anche per questo motivo Fedez oltre ad alcune storie ha condiviso anche un post. E proprio sotto a quelle foto si sono moltiplicati i commenti, non tutti positivi. A quelli che più lo hanno fatto arrabbiare, o ridere, il rapper ha deciso di rispondere.

"Beato te che non fai un ca**o dalla mattina alla sera", gli ha scritto qualcuno a cui Federico ha risposto: "Invece tu mi sembri molto impegnato". "Sembri quelle cinquantenni che si separano dal marito e hanno urgenza di dimostrare al mondo che loro sono delle guerriere e che sono felicissime della loro nuova vita da single" e Federico ha replicato divertito: "E tutto questo l'hai capito da una foto? Ti prego dammi i numeri del Superenalotto". Ti vedo proprio effeminato, secondo me non godi più con le donne", lo provoca un hater. "Mi piacciono i panda", ha deciso di rispondere il cantante. Federico ha rivelato che replicare ai commenti è diventato il suo nuovo passatempo preferito mentre fa "la cacca".