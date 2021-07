Fedez e il sesso in gravidanza: "L'uomo quando vede la pancia si agita"

Sesso in gravidanza? Fedez è un esperto. Parola del rapper, che durante l'ultima puntata di Muschio Selvaggio - il podcast che conduce insieme a Luis Sal - ha affrontato l'argomento senza filtri. Una fan ha confidato di essere preoccupata perché il marito evita di avere rapporti intimi da quando è incinta. "Non vuole venire a letto con me" ha detto, ma a tranquillizzarla ci ha pensato il papà di Leone e Vittoria.

"Posso dire una cosa? Qua sono un esperto" ha tagliato corto Fedez, andando subito al sodo: "Ci sta che durante la gestazione possa calare la libido. Vorrei dire a questa ragazza: non ti preoccupare, è normale". Il rapper ha spiegato anche il perché: "L'uomo, che rispetto alla donna non riesce ad adattarsi molto bene ai cambiamenti, quando vede questa pancia e sa che dentro c'è un essere vivente, un po' si agita. Succede. Ci sta". Infine la rassicurazione: "Vedrai che quando partorirai tornerà tutto come prima. Chiedigli 'come mai non mi sc*** più?' e lui magari ti dirà 'è la prima volta che vedo questa cosa, è come entrare nell'acqua fredda, mi devo ambientare". Parola di Fedez: rapper, influencer, papà, da oggi anche un po' sessuologo.