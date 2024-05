Fedez, bomba su Chiara Ferragni nella nuova canzone: "Io ti ho sfiorata, tu sei sfiorita". Poi il colpo basso alle amiche

"Sexy Shop", il nuovo singolo di Fedez - fatto con Emis Killa - è uscito da poche ore e non delude chi da mesi segue le vicende matrimoniali, ma anche legali, degli ormai ex Ferragnez. Nel testo i messaggi del rapper per l'ex moglie sono chiari e molto diretti, a partire dal ritornello: "L'amore non si fa nei sexy shop, sei stata come un jackpot nelle slot, e dopo mi hai mandato ko, dici che sono un bastardo ma per te io non cambio".

Fedez non nasconde il rancore che Chiara Ferragni proverebbe nei suoi confronti e dalle sue parole si percepisce un po' di senso di colpa, anche se sembra convinto della scelta di lasciarsi. Fedez non gliele manda a dire - senza risparmiare le amiche di lei, accusate di starle vicino solo per sfruttare il suo successo - tutto questo già dalla prima strofa: "Una vita in salita, una storia infinita che poi è finita, ho male alle dita. Perché farci male, una fede nuziale con il foro d'uscita. Per ogni tua amica sei fatta di fama, eri acqua sorgiva, mani di fata, io ti ho sfiorata, tu sei sfiorita. Stasera sotto il caldo di questa sirena, giuro che per te andrei anche in galera".

Ricco di significato anche lo special della canzone. Breve ma intenso: "Sono a un passo dal vuoto e anche se chiedo perdono dici che sono un bastardo". Non siamo ai livelli di "Hai scambiato una Ferrari con una Twingo, un Rolex con un Casio", ma questa estate Fedez è senza alcun dubbio la nostra Shakira.

Il testo

L'amore non si fa nei sexy shop

Sei stata come un jackpot nelle slot

E dopo mi hai mandato K.O.

Dici che sono un bastardo

Ma per te io non cambio

Una vita in salita, una storia infinita

Che poi è finita, ho male alle dita

Perché farci del male? È una fede nuziale

Con il foro d'uscita

Per ogni tua amica assetata di fama

Eri acqua sorgiva

Mani di fata, io ti ho sfiorata, tu sei sfiorita

Stasera, sotto il caldo di questa sirena

Giuro che per te andrei anche in galera

A trecento all'ora, che sbando

Ti stavo proprio aspettando

L'amorе non si fa nei sexy shop

Sei stata comе un jackpot nelle slot

E dopo mi hai mandato K.O.

Dici che sono un bastardo

Ma per te io non cambio

Señorita, stai ballando sola

Calamita per la mia pistola

Non fidarti mai

Dici che sono un bugiardo

Ma per te io non cambio

Baby, non fare domande perché non so dare risposte (No, no)

Restiamo a letto, l'uno dentro l'altra, come matrioske (Eh)

Parole sconce, che direbbero le madri nostre?

Dammi tutto quello che puoi darmi

Io non esco da qui, come i ladri alle poste (Rrah)

Stasera, sotto il caldo di questa sirena

Giuro che per te andrei anche in galera

A trecento all'ora, che sbando

Ti stavo proprio aspettando

L'amore non si fa nei sexy shop

Sei stata come un jackpot nelle slot

E dopo mi hai mandato K.O.

Dici che sono un bastardo

Ma per te io non cambio

Señorita, stai ballando sola

Calamita per la mia pistola

Non fidarti mai

Dici che sono un bugiardo

Ma per te io non cambio

