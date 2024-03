Fedez mostra la sua nuova casa da single (spoiler: niente a che vedere con il superattico), le foto

È ancora spoglia, c'è solo un grande divano grigio, ma la casa che Fedez ha (probabilmente) comprato non ha niente a che vedere con il super-attico-extra-lusso che lui e Chiara Ferragni hanno costruito per anni. Una casa certamente bella e spaziosa, come ha raccontato il rapper è grande 400 mq, ma che non ricorda neanche lontanamente lo stile della casa di famiglia.

Se Federico stia in affitto o se davvero abbia comprato l'immobile al momento non è chiaro, ma se si trattasse della seconda opzione sicuramente sarebbe un chiaro segnale che la crisi con l'imprenditrice digitale faticherà, e molto, a rientrare. Al momento su Instagram ha mostrato solo il grande salotto con tre enorme porte finestre, il pavimento è rivestito con parquet, i punti luce sono solo delle lampadine attaccate: in poche parole Federico deve ancora arredarla, ma già a un primo sguardo possiamo comprendere che non rispecchierà lo stile dell'attico a CityLife. Immancabile poi il selfie a torso nudo nel bagno, che mostra anche i progressi della muscolatura dopo l'operazione al pancreas e dopo le emorragie che lo hanno costretto a un riposo forzato per settimane.