"Fedez sparito da settimane da CityLife": cosa si sa nel quartiere

Che fine ha fatto Fedez? Se lo chiedono in tanti, soprattutto a CityLife, il ricco quartiere di Milano dove vivono i Ferragnez. Il nuovo appartamento della coppia è sotto assedio dei paparazzi da mesi, da quando è esploso il 'pandoro gate' che ha fatto trincerare Chiara Ferragni dietro un muro di silenzio - oltre che dentro le mura di casa - fino a poche settimane fa. Nel momento in cui l'influencer ha ricominciato piano piano a riapparire sui social, però, dai suoi radar si allontanava sempre di più il marito, che a quanto pare giorni fa ha fatto le valigie dopo l'ennesima lite. Stavolta - pare - quella definitiva che avrebbe fatto mettere la parola fine al matrimonio.

In zona il rapper si vedeva spesso in giro, a passeggio con i bambini o con il cane Paloma, ma da giorni si è come volatilizzato. "Sono tre settimane che non lo vedo più" racconta un edicolante del quartiere all'Adnkronos. Questo aggiungerebbe conferme alle voci secondo cui Fedez avrebbe lasciato da giorni l'attico dove viveva con la moglie Chiara Ferragni e i due figli, Leone e Vittoria. "Prima lo vedevo spesso mentre passeggiava al parco che si trova qui, nel centro del quartiere, era solo o con il cane. Ora invece non si vede più nessuno, sembra essere sparito" ha detto ancora il giornalaio.

E proprio quando di Fedez si era persa ogni traccia, a intercettarlo ci ha pensato la troupe di Pomeriggio 5. L'inviato del programma di Myrta Merlino, come anticipa Davide Maggio sui social, ha incontrato il rapper tra le strade di Milano (il servizio andrà in onda nella puntata di oggi, 23 febbraio).