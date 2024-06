Che fine ha fatto Fedez? Smentito il ricovero, il video sulla Ferrari

Da una settimana non si hanno notizie di Fedez. Il rapper è sparito dai social e ha dato forfait anche ai Tim Summer Hits, a Roma, dove era atteso il 13 giugno. Un'assenza strana, soprattutto perché il singolo "Sexy Shop" - fatto con Emis Killa - è appena uscito e improvvisamente il cantante ha interrotto la promozione.

Sui social è subito circolata l'ipotesi di un nuovo ricovero al San Raffaele di Milano, notizia che non solo non trova al momento nessuna conferma, ma sarebbe stata smentita da diverse fonti dell'ospedale. Dunque dietro l'assenza di Fedez non ci sarebbero motivi di salute.

Il rapper sarebbe stato avvistato a bordo della sua Ferrari, a Milano, in compagnia della nuova fiamma, la modella Garance Authié. Condizionale d'obbligo visto che il video, pubblicato sulla pagina Instagram di Dillinger News, non è sicuro sia di questi giorni. "Fedez che scappi a fare? Io ti volevo salutare" dice uno dei due passeggeri dell'auto che lo accosta - e lo filma - a cui il rapper risponde: "Ma ti pare il modo di guidare?".

"Fedez sta benissimo, Garance ha capito che doveva smetterla di fare la figa e ora stanno tranquilli e bravi ad amarsi e riposarsi a casa" si legge nel post. Nessuna certezza, lo ribadiamo, su quando è avvenuto l'avvistamento, ma a confermare che l'ormai ex marito di Chiara Ferragni stia bene e si prepari a trascorrere le vacanze con la giovane modella francese è un suo like, due giorni fa, al post della ventenne: "Pronti per un'estate italiana?". Loro due, a quanto pare, sì.