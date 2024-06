Che fine ha fatto Fedez? Roberto Alessi spiffera tutto: il racconto in diretta tv

Da giorni il cerchietto delle sue storie Instagram non si illumina, non ci sono nuovi post e su TikTok non circolano video di lui che rilascia interviste oppure organizza scherzetti telefonici: Fedez è scomparso dai radar degli aggiornamenti che di norma lui stesso contribuisce a fornire, sebbene il suo nome circoli comunque in riferimento a questioni legali che lo riguardano in qualche modo. Ma dopo le notizie su un ricovero poi smentito e un video che lo mostra a bordo della sua Ferrari in dolce compagnia, ecco che da una diretta televisiva su Canale 5 arrivano informazioni sul rapper che in questi giorni, evidentemente, vuole tenere riservata la sua vita.

A fornirle è stato il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi che, durante la prima puntata di Pomeriggio 5 News, ha raccontato di aver incontrato Fedez con la nuova fidanzata Garance Authié e aggiunto qualche dettaglio sulla ragazza. "Ho delle novità in merito a Federico. Perché ieri avevo un po' di sete e quindi sono sceso al bar che ho sotto casa mia e chi ti trovo? Fedez insieme a Garance Authié. E alla faccia del bicarbonato di sodio. Una bellezza pazzesca, anni 20, stupenda, anche educata. Si è alzata, si è presentata, si è riseduta, un amore. E lui devo dire che mi è sembrato molto contento", ha affermato.

"Chiara non è rimasta con il moccolo in mano"

Fedez ma non solo. Perché qualche informazione è stata fornita anche su Chiara Ferragni, anche lei nel pieno di una frequentazione che non sarebbe solo una semplice amicizia. L'influencer, infatti, pare sia molto vicina ad Andrea Bisciotti, ortopedico toscano che lavora all'Humanitas di Milano. Lui e Chiara si sarebbero conosciuti grazie ad amici in comune e la loro frequentazione starebbe andando avanti, in gran segreto, da settimane. Sul punto Alessi ha raccontato: "Era in vacanza da sola e posso confermarlo. Questo perché mi hanno mandato le foto proprio stamattina. Lei era in partenza da Mergellina, l'hanno trasportata con un charter", ha spiegato in riferimento all'ultima vacanza a Capri: "Su Instagram ha pubblicato una storia con scritto ‘vorrei averti qui’, così per far capire che non è rimasta con il moccolo in mano...".