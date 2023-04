Fedez spiazzato da Staffelli: le strane parole su Luis Sal e Chiara Ferragni

Pizzicato da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia, Fedez risponde a tutte quelle domande che si sta facendo il pubblico da qualche settimana e a cui il rapper, solitamente molto attivo sui suoi profili social, ha evitato finora di rispondere. Si parte dalla fatidica (ed incorente) vacanza Dubai, per poi arrivare alla crisi con la moglie Chiara Ferragni e per finire col rapporto con Luis Sal.

"Come mai Dubai, visto che aveva detto che non ci sarebbe mai più tornato, dopo averla definita “una Disneyland con i cadaveri sotto al tappeto”? Voleva farsi perdonare da Chiara per il bacio dato a Rosa Chemical al Festival di Sanremo?", è la prima domanda che pone l'inviato del tg satirico. E Fedez risponde: "Ho molto da farmi perdonare. A tutti voi vorrei ricordare la complessità di vivere in un matrimonio dove tua moglie vuole andare in un posto... però no dai, non è semplicemente quello. I migliori amici di mio figlio volevano andare lì e anche dei nostri amici che non vedevamo da tempo vivono lì...Premetto che la coerenza non è una mia grandissima virtù".

Staffelli insiste poi per cercare di capire se tra il rapper e la moglie la crisi sia rientrata, visto che i due non si baciano più (almeno a favore di social). E lui: "Allora ci stringeremo di più". Insomma, né una conferma né una smentita dopo il caos scoppiato a Sanremo, quando lui ha baciato sul palco il collega Rosa Chemical. Le parole dell'artista milanese restano strane, ambigue, lasciando aperto qualsiasi scenario.

Altrettanta ambiguità in merito alla presunta lite con Luis Sal, amico e co-conduttore - ma da qualche tempo scomparso - del podcast Muschio Selvaggio. "In questo momento non abbiamo litigato", dice, lasciano però intendere che problemi ce ne sono stati."A causa dei miei problemi di salute c’è stato uno stop del podcast e poi dato che lui era in Francia per altri impegni ho preferito riprendere da solo. Per me è terapeutico. Mi aiuta parlare con altre persone", conclude.